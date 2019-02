imago/photothek Bild: imago/photothek

Fr 22.02.2019 | 07:25

- Streit um Klimaschutzgesetz: Scholz stärkt Schulze

Umweltministerin Svenja Schulze will in einem Rahmengesetz zum Klimaschutz festlegen, wie viel Treibhausgase Bereiche wie Verkehr, Energiewirtschaft oder Landwirtschaft bis wann verbindlich einsparen müssen - die Union lehnt das ab. Trotzdem hat Schulze ihren Entwurf direkt an das Kanzleramt geschickt und bekommt dafür prominente Unterstützung von Vizekanzler Olaf Scholz, wie Angela Ulrich aus dem Hauptstadtstudio berichtet.