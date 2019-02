imago stock&people Bild: imago stock&people

Sa 16.02.2019 | 08:24

- Kanadas Wald - eine CO2-Schleuder?

Kanada - da denkt man an weite Landschaften und riesige Wälder. Die gelten seit jeher als "grüne Lunge", doch das soll so nicht stimmen. Wissenschaftler sagen, Kanadas Wälder seien regelrechte CO2-Schleudern und in der Klimastatistik tauche dies nicht einmal auf. Unser Korrespondent Georg Schwarte hat sich die Situation angesehen.