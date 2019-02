An diesem Freitagmorgen fuhren in Berlin keine U-Bahnen und Straßenbahnen und nur wenige Busse. Der Grund: Ein Warnstreik der BVG. Viele erwarteten ein großes Chaos an S-Bahnsteigen und auf den Straßen, weil die Menschen ausweichen. Doch die Berliner haben sich gut auf den Streik eingestellt, hat Inforadio-Reporterin Miriam Keuter am Alexanderplatz festgestellt.