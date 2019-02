dpa Bild: dpa

Fr 08.02.2019 | 14:45

- Jörg Schönbohm gestorben

Jörg Schönbohm ist tot. Der ehemalige Innenminister von Brandenburg starb in der vergangenen Nacht zu Freitag im Alter von 81 Jahren. Das bestätigte die Brandenburger CDU, dessen Vorsitzender er viele Jahre war. Alex Krämer, der in seiner Zeit als Inforadio-Reporter für die Brandenburger Landespolitik viel mit ihm zu tun hatte, erinnert an Jörg Schönbohm.