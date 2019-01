imago/Schöning Bild: imago/Schöning

Mi 30.01.2019 | 06:05

- BVG-Busse - Rekordausfälle durch Überlastung

Ab 2020 soll es für U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse der Berliner Verkehrsbetriebe doppelt so viel Geld aus dem Landeshaushalt geben wie in den vergangenen Jahren. Dass das auch dringend nötig ist, zeigen Recherchen des rbb-Reporterteams. Das Team hat BVG-interne Dokumente bekommen, die auf drängende Probleme an vielen Stellen im Unternehmen hinweisen, zum Beispiel beim Busverkehr. Weil die Fahrer sich zunehmend überlastet fühlen, sind im vergangen Jahr so viele Busse ausgefallen wie noch nie. Inforadio-Reporter Oliver Soos hat die Einzelheiten.