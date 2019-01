ZB Bild: ZB

Sa 26.01.2019 | 09:44

- Schüler lernen Technik und Informatik mit Legosteinen

Lego ist out? Stimmt nicht. Denn mit den bunten Steinen können auch Roboter gebaut werden, die zum Beispiel Astronauten retten. Zu sehen waren die besten Lego-Roboter aus Nord- und Ostdeutschland am Sonnabend beim Halbfinale des Wettbewerbs "First Lego League" in Eberswalde. Zum Start gab es auch quasi "kosmischen" Beistand - Stefan Kunze hat sich umgeschaut.