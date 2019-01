DGRH/Arne Sattler Bild: DGRH/Arne Sattler

Fr 25.01.2019 | 14:25

- "Lungenärzte"-Positionspapier: Verdacht auf Lobbyismus

Mehr als hundert Lungenfachärzte zweifelten am Mittwoch in einem Positionspapier die aktuellen Feinstaub- und Stickoxid-Grenzwerte an. Jetzt steht der Verdacht des Lobbyismus im Raum. SWR-Wissenschaftsjournalist Gábor Paál geht der Kritik nach.