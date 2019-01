Am Montagmittag beginnen in Berlin die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst der Länder. Die Angestellten fordern 6% mehr Geld - Finanzsenator Kollatz, Verhandlungsführer der Arbeitgeber, findet diese Forderung überzogen. Darüber sprechen wir mit Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender des dbb Beamtenbund und Tarifunion. Er wird mit am Verhandlungstisch sitzen.