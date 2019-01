akg-images Bild: akg-images

Sa 19.01.2019 | 07:44

- 100 Jahre Frauenwahlrecht - und noch immer keine Gleichstellung

Seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen. Daran ist in dieser Woche schon viel erinnert worden. Und es kam auch immer der Hinweis, dass eine wirkliche Gleichstellung in der Politik wie in der Gesellschaft noch lange nicht erreicht ist. Zeit also, etwas zu ändern. Hauptstadtkorrespondentin Katrin Brand über die Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen.