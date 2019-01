ZB Bild: ZB

Fr 18.01.2019 | 06:45

Rund vier Monate nach dem Start - Berliner Wohnungstauschbörse: Noch Luft nach oben

Die Wohnungstauschbörsen der landeseigenen Berliner Wohnungsbaugesellschaften soll die Wohnungsnot lindern - durch bessere Verietilung. Es gibt viele, die in zu großen Wohnungen wohnen, andere in zu kleinen. Warum also nicht ohne Mieterhöhung tauschen? Seit Herbst soll das Portal inberlinwohnen.de dabei helfen. Mit bisher mäßigem Erfolg, wie Inforadio-Reporter Holger Hansen berichtet.