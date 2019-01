imago/SKATA Bild: imago/SKATA

Do 10.01.2019 | 06:05

- Berliner Polizei will mit Lockvogel-Rad Diebe schnappen

Fahrraddiebe haben in Berlin ein leichtes Spiel - im Schnitt wird in der Hauptstadt alle 17 Minuten ein Fahrrad geklaut. Die Aufklärungsquote der Taten liegt bei nur knapp vier Prozent. Die Berliner Polizei will den Dieben nun offenbar mit einer Falle auf die Spur kommen, mit einer Art "Lockvogel-Fahrrad". Inforadio-Reporter Oliver Soos hat sich darüber erkundigt.