Mittwoch, 9. Januar 2019 +++ Ringen um neues Polizeigesetz in Brandenburg +++ Wohnungsrückkauf in Berlin +++ Neue Regelung zur Wohnraumförderung in Brandenburg +++ Turnhallen-Prozess in Potsdam: Maik Schneider erscheint +++ Rot-Rot-Grün diskutiert Verbeamtung von Lehrern +++ Klagen zur Hedwigs-Katherdrale abgewiesen +++ Warnstreik morgen auch mit Behinderungen in Berlin +++ Berliner Normenkontrollantrag beim Bundesverfassungsgericht wegen Schweinehaltung +++