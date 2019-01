- Das Jugendhaus BOLLE in Marzahn

"Berlins größte Plattensammlung" nennt der Tagesspiegel die Großsiedlung Marzahn. Als sie Ende der 1980er Jahre fertig war, war sie die größte Plattenbausiedlung Europas mit 103.000 Wohnungen. Am 5. Januar 1979 haben der Magistrat von Ost-Berlin und der Bezirk Marzahn die Urkunde für die Gründung des neuen Bezirkes unterzeichnet. Architekturprofessor Wolf Rüdiger Eisentraut war einer der Architekten des neuen Bezirkes. In Inforadio warnt er davor, angesichts der Wohnungsnot in Berlin in Plattenbauten ein Zukunftsmodell zu sehen.