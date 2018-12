imago/Bernd Friedel Bild: imago/Bernd Friedel

Fr 21.12.2018 | 06:25

- Verkehr(t) in Berlin: Brücken auf Krücken

Wie sehr Berlin auf Verschleiß fährt, das haben Autofahrer, die tagtäglich über die Spree von Treptow nach Köpenick müssen, in diesem Jahr erfahren. Die Elsenbrücke ist so kaputt, dass sie abgerissen werden muss. Sie ist aber längst nicht der einzige Sanierungsfall: Auf rund 1,3 Milliarden Euro wird der Instandhaltungsrückstau an allen Brücken in Berlin geschätzt. wie Landespolitikreporter Jan Menzel berichtet.