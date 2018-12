Verkehr(t) in Berlin

Im Berliner Straßenverkehr unterwegs zu sein ist beileibe nicht vergnügungssteuerpflichtig: Egal ob mit Auto, Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln - selten läuft es so, wie man es sich erhofft hat. Welche Anstrengungen hat die Politik in 2018 unternommen, um die Lage ein wenig zu entspannen - und welche davon haben gegriffen? Das analysieren die Mitglieder der landespolitischen Redaktion in dieser Woche.