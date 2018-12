dpa Bild: dpa

Sa 15.12.2018 | 07:44

- Mieter der Karl-Marx-Allee wollen zusammenhalten

Für die Mieter von rund 700 Wohnungen an der Berliner Karl-Marx-Allee ist die Vorweihnachtszeit alles andere besinnlich: Seit der Konzern Deutsche Wohnen ihre Wohnungen gekauft hat, fürchten die Bewohner, dass die Mieten stark steigen. Der Senat und der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg haben deshalb an einer Rechtskonstruktion gearbeitet, mit der der Deal noch verhindert werden soll. Am Freitagabend wurde das Konstrukt bei einer Mieterversammlung vorgestellt - Inforadio-Reporter Thorsten Gabriel war dabei.