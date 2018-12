imago/Photocase Bild: imago/Photocase

Do 06.12.2018 | 06:25

- Energie aus Wellenkraft - ein Zukunftsmodell?

Am Hafen von Heraklion erforschen deutsche und griechische Wissenschaftler, wie sich die Auf- und Ab-Bewegungen von Meereswellen in Stromenergie verwandeln lassen. Prototypen einiger Kraftwerksmodule laufen bereits so erfolgreich, dass man sich Hoffnungen macht, bald mit schwimmenden Kraftwerken einen Beitrag zur Energieversorgung zu leisten, berichtet Korrespondent Michael Lehmann.