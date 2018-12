Bild: Greenpop

Di 04.12.2018 | 06:25

- Eine Baumwoll-Initiative begrünt Afrika

In Südafrika ist der Klimawandel spürbar. Es gibt lange Dürreperioden, heftige Unwetter und Ernteausfälle. Die Touristen-Metropole Kapstadt hat in diesem Jahr mit ihrem chronischen Wassermangel für weltweite Schlagzeilen gesorgt. In dieser Stadt hat eine Initiative ihren Sitz, die Afrika gewissermaßen retten will: Sie pflanzt Bäume.