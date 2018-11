rbb/Bartsch Audio: Inforadio, 23.11.2018, Wolf Siebert | Bild: rbb/Bartsch

Jugendstadtrat fordert konkrete Verabredungen - Was Neukölln vom Berliner Clan-Gipfel erwartet

Neuköllns Jugendstadtrat Liecke (CDU) wünscht sich vom Spitzentreffen zum Thema Clans, das am Montag in Berlin stattfindet, "konkrete Verabredungen". Ideen gibt es. Damit aus denen etwas werden könne, müsse aber aber auch Geld her, sagt Liecke. Von Wolf Siebert



Mit der Abschöpfung von Vermögen mutmaßlich krimineller Großfamilien setzten Politik und Polizei vor Monaten ein Ausrufezeichen. Und seit dem Mord an dem vielfach vorbestraften Nidal R. in Berlin in aller Öffentlichkeit steht das Thema ganz oben auf der politischen Agenda. Wenige Tage vor dem Spitzentreffen mehrerer Senatoren und Experten zum Thema Clan-Kriminalität fordert Neuköllns Jugendstadtrat Falko Liecke den Innensenator auf, dort "ganz konkrete Verabredungen zu treffen, wie gegen den Kern dieser kriminellen Familien vorgegangen werden kann." Die Forderungen sollten auch mit Geld unterlegt werden, so Liecke, "damit wir die Chance haben, diese Machenschaften zu bekämpfen."

Kommt ein Aussteigerprogramm für Familienmitglieder?

Der CDU-Politiker Liecke will ein bundesweites Clan-Konzept, Innensenator Geisel von der SPD will für Berlin ein Clan-Abwehrzentrum und die BVV-Neukölln fordert ein Aussteigerprogramm für Mitglieder krimineller Familien. "Ich weiß tatsächlich nicht, ob das funktioniert. Es werden Gesprächsfäden aufgenommen, um auszuloten, was realistisch ist, was das kostet und welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen". Zentral sei jedoch auch die Frage, ob Fälle gefunden würden, die sich von ihrer Familie lösen Wollten, so der Jugendstadtrat zu den Chancen eines solchen Programms. Der Vorschlag, in bestimmten Fällen Kinder aus kriminellen Familien herauszuholen, kommt von Liecke selbst. Die juristischen Hürden zum Schutz des Kindeswohls sind allerdings hoch und ohne Unterstützung aus dem Rest der Republik nicht zu überwinden. "Diese Kinder sind nicht kriminell geboren, sondern sie sind durch falsche oder gar keine Erziehung dazu gemacht worden, deshalb ist diese Intervention so notwendig, und es ist ein bundesweites Thema", so Liecke.

Abschieben kann man jüngere Clanmitglieder nicht

Forderungen, kriminelle Clanmitglieder abzuschieben, seien unrealistisch – zumindest was die jüngere Generation angeht. "Diese Kinder sind deutsche Staatsbürger, und deshalb ist – wie der Neuköllner sagt - der Drops gelutscht", sagt der Neuköllner Jugendstadtrat. Deshalb versucht Neukölln, den Kreislauf der Kriminalität zu durchbrechen und zu verhindern, dass weitere Kinder aus diesen Familien straffällig werden. Dafür muss auch die Jugendarbeit intensiviert werden, und deshalb braucht nicht nur Neuköllns Jugendstadtrat mehr Geld vom Senat. "Mit dem neuen Jugendfördergesetz, was in diesem Jahr noch kommen soll, soll der Grundstein gelegt werden. Das finde ich sehr gut. Ich sage aber auch: Das muss verbunden sein mit dem Mittelaufwuchs für diese Arbeit, sonst können wir uns das Gesetz am Ende sparen."