Di 23.10.2018 | 06:05

- Neue rbb-Doku-Reihe zum Sehen und Hören

Berlin ist mit seiner deutsch-deutschen Teilungsgeschichte einmalig in Deutschland. Die TV-Chronik "Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt" zeigt in 30 Folgen die Zeit von 1961 bis 1991. Von jeder Folge wird es auch eine kürzere Hörversion geben, die Sie ab dem 3. November bei uns im Programm, auf inforadio.de und als Podcast anhören können. Der Anfang der Fernseh-Chronik wure am Montagabend im Roten Rathaus in einer Preview gezeigt - und Silke Mehring war dabei.