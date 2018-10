imago/epd Bild: imago/epd

Mi 10.10.2018 | 06:28

- Türkischer Journalist Can Dündar: "Erdogans Hass lässt nicht nach"

Er ist der bekannteste türkische Journalist in Deutschland: Seit zwei Jahren lebt Can Dündar in Berlin im deutschen Exil. Für Staatspräsident Erdogan ist Dündar ein Spion - die türkische Regierung hat seine Auslieferung beantragt. Wegen Geheimnisverrats wurde er bereits zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt - ab heute wird in Istanbul wieder gegen ihn verhandelt. Inforadio-Redakteurin Banu Baturay hat Can Dündar in Berlin getroffen.