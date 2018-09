imago/Emmanuele Contini Bild: imago/Emmanuele Contini

Do 20.09.2018

- Gentrifizierung in Neukölln - eine Alleinerziehende erzählt

Die Mieten steigen in Berlin. Auch den eher armen und größten Bezirk Neukölln, in dem gut 300.000 Menschen leben, haben Spekulanten entdeckt. Die Politik versucht gegenzusteuern. Der Senat geht gegen die Zweckentfremdung von Wohnungen als Touristenbleibe vor. Der Bezirk selbst versucht mit Vorkaufsrecht und Milieuschutz-Maßnahmen gegenzusteuern. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Tatsache ist, dass die Mieten steigen - darunter leiden nicht so zahlungskräftige Mieter wie Alleinerziehende. Inforadio-Reporter Stephan Ozsváth hat eine junge Mutter mit Kind getroffen.