Die Ferien sind vorbei - in dieser Woche beginnt in Berlin und Brandenburg wieder die Schule. Aber es hakt an vielen Stellen: Die Schülerzahlen steigen, viele Schulgebäude sind weiterhin kaputt - und vor allem fehlen Lehrer. Zum Start ins neue Schuljahr beschäftigt sich Inforadio die ganze Woche über mit der Situation an den Schulen. Was sind die größen Probleme - und wie könnten mögliche Lösungen aussehen?