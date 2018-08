imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 20.08.2018 | 06:05

- Lehrermangel: Für Quereinsteiger wird es ernst

Sie sollen die Personallücken an den Schulen schließen: Quereinsteiger, die an diesem Montag ihre Arbeit als Lehrer aufnehmen. Berlin hat für das neue Schuljahr rund 2.700 Lehrer eingestellt - von ihnen ist nicht mal die Hälfte voll ausgebildet. Was das für den Schulalltag heißt, hat Kirsten Buchmann an der Moabiter Grundschule recherchiert.