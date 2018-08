- Versprochen - gebrochen? Die Kita-Lage

Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat zwar einen der größten Etats, aber auch einige der größten Baustellen: Lehrermangel, marode Schulen, fehlende Kitaplätze. Dabei verspricht der rot-rot-grüne Koaltionsvertrag doch eine "gute Kindheit und Jugend in einer familienfreundlichen Stadt". Sebastian Schöbel hat exemplarisch drei Bildungs-Versprechen von SPD, Linken und Grünen geprüft: Wurden sie eingehalten oder nicht?

Versprechen gehalten: Seit 1. August erhält jedes Kind zum 1. Geburtsag einen "Willkommensgutschein" für sieben Stunden Betreuung am Tag - egal ob die Eltern Arbeit haben oder nicht. Es sei gut, dass die Ämter nicht mehr den Türsteher für die Kitas geben, sagt Tom Erdmann, Vorsitzender der Bildungsgewerkschaft GEW, "sondern dass die Eltern selber entscheiden, ob ihr Kind an einer Bildungseinrichtung teilnimmt oder nicht. Problematisch könnte allerdings sein, dass damit natürlich der Personalbedarf steigt."

Was er natürlich tut - und genau dieses Problem bleibt ungelöst. Geschätzt 3.000 Kitaplätze fehlen in Berlin - vor allem, weil das Land nicht genug Erzieherinnen und Erzieher findet. Auch eine Frage der Bezahlung - und zwar nicht nur in den Kitas, sondern z.B. auch in den Grundschulen.

Deswegen hat Rot-Rot-Grün im Koalitionsvertrag versprochen, "die Bezahlung der Grundschullehrkräfte schrittweise anzuheben". Auch dieses Versprechen wurde gehalten: Ab nächstem Jahr werden sie alle ihren Kollegen am Gymnasum gleichgestellt und bekommen 500 Euro mehr. Gut, lobt der Berliner Elternsprecher Norman Heise: "Wir glauben, das ist tatsächlich ein wichtiger Schritt, die Lehrkräfte besser zu bezahlen, angemessen zu bezahlen und damit auch diese unterschiedliche Bezahlung zwischen den anderen Bundesländern weitgehend aufzuheben."