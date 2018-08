imago/Stefan Zeitz Bild: imago/Stefan Zeitz

Mo 13.08.2018 | 06:25

- Versprochen - gebrochen? Folge 1: Bürgerämter

Inforadio macht in dieser Woche den R2G-Check: Was hat die rot-rot-grüne Koalition alles versprochen - und was hat sie gehalten? Mit den Bürgerämtern fangen wir an. Hier können die Berlinerinnen und Berliner seit Jahren die Probleme der Verwaltung hautnah miterleben. Ob sich daran etwas verbesser hat, berichtet Jan Menzel.