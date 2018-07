Telemedizin ist das Zauberwort, wenn es um die Zukunft medizinischer Versorgung auf dem platten Brandenburger Land geht. Doch im Alltag hinkt man der Entwicklung hinterher. Es gibt Leuchtturmprojekte im Land, dass Telemedizin aber flächendeckend angeboten würde, davon ist man weit entfernt. Wie "smart die Mark" in Sachen Medizin ist, wollte Dominik Lenz am Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg in Erfahrung bringen.

Die Studienschwester trägt einen weißen Kittel, sonst deutet wenig darauf hin, dass man hier mitten in einer hochspezialisierten Herzklinik ist. Keine medizinischen Materialien, keine Geräte. Nur zwei Monitore mit den Daten der Patienten, die an das Herzzentrum übertragen und hier überwacht und kontrolliert werden. Dann bekommt der Patient Rückmeldung, ob es Auffälligkeiten gibt, die abgeklärt werden sollten oder ist alles ruhig ist.



Für sie und Kollegin Inga Scheider, die am PC nebenan ebenfalls Daten auswertet die Medizin der Zukunft: Für sie ist es sehr spannend, neue Möglichkeiten kennenzulernen und trotzdem noch Patienten-Kontakt zu haben.



Unten im Erdgeschoss sitzt der der Chefarzt der Kardiologischen Abteilung am Herzzentrum Brandenburg, Professor Christian Butter, in seinem Büro: Digitalisierung und Telemedizin werden hier am Herzzentrum schon lange vorangetrieben. So gibt es videobasierten Austausch mit 12 Kliniken. Butter bekommt das Bildmaterial der Kollegen und kann so aus der Ferne bei Diagnose oder Therapie helfen. Das klappe seit Jahren gut. Digitaler Pioniergeist ist laut Butter aber teuer, wer vorn dabei sein will, bezahlt das aus eigener Tasche und auf eigenes Risiko, weshalb die Telemedizin in Brandenburg nach Ansicht von Christian Butter weit davon entfernt ist, flächendeckend im Land vorhanden zu sein, weil die Technik in den Hausarzt-Praxen häufig nicht vorhanden ist und auch keine Zeit dafür ist, komplexe Daten hin und her zu schieben.



Christian Butter ist überzeugt, dass die Telemedizin nicht das Allheilmittel ist. Sie hat für politische Zwecke einen guten Klang, aber der Klinikleiter vermisst eine klare Linie, sowohl bei den Anbietern als auch bei der Politik. Am Ende aber könne auch die Telemedizin nur Hilfsmittel sein. Den Kontakt zwischen Arzt und Patient kann sie nicht ersetzen.