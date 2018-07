rbb/Dominik Lenz Bild: rbb/Dominik Lenz

Do 26.07.2018 | 06:10

- Spreewald ohne Netz

Brandenburg ist nicht unbedingt Vorreiter, wenn es um den Einsatz neuer Medien geht. Doch die Regierung in Potsdam will das Land mit viel Geld für das digitale Zeitalter fit machen und arbeitet eigens an einer Digitalisierungs-Strategie. Ein wichtiger Markt für Brandenburg ist der Tourismus. Es gibt aber immer wieder Klagen von Anbietern, die die Erwartungen ihrer Gäste nicht erfüllen können, weil Internet oder Mobilfunk nicht funktionieren. Zum Beispiel im Spreewald, wo Domink Lenz genauer nachgefragt hat.

Die Humboldtpinguine sind derzeit allein in ihrem Becken in Lübbenau. Das Spreeweltenbad, das damit wirbt, das einzige in Europa zu sein, in dem man mit Pinguinen baden kann, wird derzeit saniert. Steven Schwerdtner steht vor einem großen gelben Rohr, ein Element der neuesten Attraktion, die gerade gebaut wird: die durchdigitaliserte Spaßrutsche.



Der Besucher soll sich in Zukunft von Zuhause sein Rutscherlebnis programmieren können: mit Lieblingsmusik und eigener Lichtshow über sogenannte Twister - Leuchtstreifen an den Wänden der Röhre. Dazu sollen Rutschwettbewerbe über soziale Netzwerke möglich sein. Das Spreeweltenbad ist auch sonst hochgerüstet mit digitalem Betriebstagebuch, Speisekarte oder einer daily Soap mit den Pinguinen. Grundlage dafür ist ein Glasfaserkabel, mit dem man einfach "schneller in die Welt hinaus kann," so Steven Schwerdtner.



Und viele in der Region haben dieses Glück bis heute nicht. Steven Schwerdtner ist auch Vorstandsmitglied des Tourismusverbands Spreewald. Der Spreewald aber ist ein Naurschutzgebiet, das - so wiederholen es die Experten immer wieder - niemals durchdigitalisiert sein wird zum Leid der Tourismusanbieter. Es gebe durchaus Ecken, wo man froh sein könne, wenn man überhaupt telefonieren kann, sagt Schwerdtner.



Natürlich, Touristen suchen Ruhe hier, im Hotel oder auf dem Campingplatz wollen sie aber doch schnelles Netz nutzen. Der Tourismusverband fürchtet, dass damit Chancen für den Spreewald vergeben werden. So gibt es viele Ideen der lokalen Anbieter: digitale Wegweiser, Tourismus-Apps, Informationsstelen. Zu oft aber laufen diese Ideen aber ins digitale Off.