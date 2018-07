rbb/Dominik Lenz Bild: rbb/Dominik Lenz

Mo 23.07.2018 | 06:05

- Brandenburg digital: Feuerwehr Eisenhüttenstadt

Wie smart ist die Mark? Das fragen wir in dieser Woche, denn die Brandenburger Landesregierung hat sich die Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben und will massiv investieren, um bei e-Gouvernement, Telemedizin oder digitaler Verwaltung aufzuholen. Auch der Einsatz von Hilfskräften im Land wie Feuerwehr und Notärzten soll durch digitale Unterstützung erleichtert werden. Wie gut das funktioniert, hat Dominik Lenz bei der Feuerwehr in Eisenhüttenstadt erfragt.

Mit Atemschutzmaske im Einsatzwagen. | Bild: rbb/Dominik Lenz

Wenn Oberbrandmeister Gerd Rademacher eine der neuen Atemschutzmasken überzieht, hat er etwas von Darth Vader aus Starwars. Die schwarze Maske überwacht seine Atmung, funkt den Druck an die Einsatzleitung, dazu ist Rademacher per Funk direkt mit seinen Kollegen verbunden. Das Einsatzfahrzeug ist voll von solch digitaler Technik. Das Tablet übernimmt die Navigation zum Ziel, hat Infos zum Einsatz und weist auf Gegebenheiten vor Ort hin wie Kabel oder Abwasserleitungen. Neu sind auch die Alarmmonitore, in der ganzen Wache verteilt. Sie zeigen an, wer, wo und warum unterwegs ist.

Chef, das ist Norbert Manteuffel, Stadtbrandmeister in Eisenhüttenstadt. Er sitzt nebenan in einem provisorischen Container, der wenig von digitalem Zeitalter hat. Seit Jahren wartet die Feuerwehr Eisenhüttenstadt auf die Errichtung ihrer neuen Wache. Bei der Technik will Manteuffel aber vorn dabei sein – für die Kollegen. Er ist zuständig für Eisenhüttenstadt und einen Radius von ungefähr 20 Kilometern ins Umland. Die Kommunikation läuft über Digitalfunk. In der Stadt klappt das gut, auf dem Land aber gibt’s Probleme.

Wenig innovativ und sehr provisorisch: Container auf dem Feuerwehrgelände. | Bild: rbb/Dominik Lenz