- Herausforderung Integration im Schulalltag

Wie lassen sich Konflikte an der Schule vermeiden, wenn die Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl von religiösen und kulturellen Hintergründen haben? Vor dieser schwierigen Aufgabe stehen die Lehrkräfte an vielen Berliner Schulen. Aber wie gut werden sie auf diese Situation vorbereitet? Martina Schrey hat nachgeforscht.



Auseinandersetzungen auf Berliner Schulhöfen und in Klassenzimmern enden nicht selten im Streit, immer wieder auch in Gewalt. Da gibt es Kinder, die andere Kinder kontrollieren, ob sie während des Ramadans nicht heimlich auf dem Schulklo Wasser trinken, ihre Mitschüler als Juden, Kanaken oder Kartoffel beschimpfen oder ihre Mitschülerin unter Druck setzen, weil sie kein Kopftuch trägt - oder weil sie eins trägt. Auch Respektlosigkeit gegenüber den Lehrern ist keine Seltenheit.

Besonders ausgeprägt sind solche Konflikte an Schulen mit vielen SchülerInnen nicht-deutscher Herkunft, an denen gleichzeitig auch der Prozentsatz der Lernmittelbefreiung sehr hoch ist. Wie gehen Lehrer damit um - und wie wurden sie in ihrer Ausbildung darauf vorbereitet? Das haben Reporter des rbb gemeinsam recherchiert. Martina Schrey berichtet von den Ergebnissen.