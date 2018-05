- Zuckerberg stellt sich Fragen von EU-Politikern

In der Affäre um Datenmissbrauch bei Facebook steht Firmenchef Mark Zuckerberg am Dienstag Vertretern des Europaparlaments Rede und Antwort. Er wird am frühen Abend durch die Spitzen der Fraktionen und Parlamentspräsident Tajani befragt, wie Karin Bensch berichtet. Die Anhörung wird live im Internet übertragen. Sie können Sie hier im Livestream ab 18.15 Uhr verfolgen.