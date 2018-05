- Was sagen die Nutzerinnen und Nutzer?

Der Rundfunk-Beitrag von 17,50 Euro pro Monat und Wohnung steht auf dem Prüfstand. Damit befasst sich seit heute das höchste Gericht in Karlsruhe. Die Verfassungsrichter müssen über vier Klagen verhandeln – sie kommen von Privatpersonen und dem Autovermieter Sixt. Die Kläger meinen: Die Abgabe sei eine verkappte „Demokratie-Steuer“. Und die dürften die Länder gar nicht erheben. Und sie müsse jeder zahlen – ob Nutzer oder nicht. Inforadio-Reporter Stephan Ozsváth hat Passanten zu Abgaben und Sender-Vorlieben gefragt.



Manchmal kommt es mir ein bisschen einseitig vor, von den Themen. Aber man wird da in eine Richtung gelenkt. - In welche denn? - Kann ich Ihnen jetzt kein spezielles Beispiel geben.

Inforadio morgens - generell Nachrichtensendungen, Internetangebote teilweise. Für mich sind öffentlich-rechtliche Sender immer noch die, von denen ich - was Nachrichten angeht - eine gewisse Qualität erwarten kann und wo ich vom sonstigen Unterhaltungsangebot im Moment noch nicht abgeschreckt genug bin. - Also ich finde, die Öffentlich-Rechtlichen könnten sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, den Privaten nicht in jeder Hinsicht hinterher zu rennen, sondern sich auf die Kompetenzen des Kulturauftrags konzentrieren. Denn da waren sie gut, da sind sie gut, und da können sie auch gerne gut bleiben.

Hohe Glaubwürdigkeit



Was die Nutzer am öffentlich-rechtlichen Rundfunk schätzen, ist die Information. Das bestätigte Anfang des Jahres eine Infratest-Dimap-Umfrage im Auftrag des WDR. Die in der Studie Befragten attestierten den Programmen eine hohe Glaubwürdigkeit. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist deshalb für 83 Prozent auch „nicht verzichtbar“, gaben sie an. Diese Passanten nutzen fast ausschließlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Nachrichten... Abendschau... ARD und die Dritten Programme beispielsweise. ZDF, aber auch die Privaten natürlich. Und Rundfunk meistens Inforadio. - Also ich bin ein Anhänger der allgemeinen Gebührenordnung. Weil nur auf diese Art und Weise wir Sender haben, die unabhängig von wirtschaftlichen Interessen Inhalte vermitteln, die meines Erachtens wichtig sind.

Regionale Informationen



Dieser Rentner schätzt vor allem die lokale Information über Berlin. Allerdings muss er mit 200 Euro im Monat auskommen, erzählt er. Da sind 17 Euro 50 für Radio und Fernsehen im Monat viel Geld.

Die Gebühren finde ich nicht so gut. Aber mit dem RBB bin ich sehr zufrieden.



Nach einer Umfrage von YouGov vom Februar finden 44 Prozent der Befragten den Rundfunk-Beitrag zu hoch. 43 Prozent wollen ihn gar nicht mehr zahlen.