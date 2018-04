Bild: rbb/Inforadio/D. Lenz

Do 12.04.2018 | 18:24

- Birkenwerder: Kein Platz für Kinder und Jugendliche

Wohnraum in Berlin wird teurer, der Platz weniger. Der Speckgürtel boomt, denn viele drängen ins Brandenburger Umland, wo es mehr und günstigeren Platz gibt. Doch der Boom führt auch zu Wachstumsschmerzen. Auch in Birkenwerder in Oberhavel gab es in den letzten Jahren einen gewaltigen Zuzug und der Ort musste bei Schulen und Kitas kräftig nachrüsten. Ein Problem ist dabei auch die Nachmittagsbetreuung, die dem Ort besonders wichtig ist. Dominik Lenz war im neu renovierten Jugendclub CORN unterwegs.



Das Angebot ist riesig: Mal-, Mehrzweck- oder Bandraum des Hortbereichs gehen nahtlos über in den Jugendclub mit Carrera-Zimmer und Diskogewölbe, dazu ein großzügiger Außenbereich. Da wundert es nicht: die Kinder, die nach der Schule hier her kommen, lieben ihren neuen Hort.



Dass Hort- und Jugendclub ineinander übergehen ist gewollt, sagt Jürgen Baer, der Leiter des Jugendclubs, man sei erstaunt gewesen, wie schnell das funktionierte. Meist arbeiten die Eltern in Berlin und kommen erst spät nach Hause, der Nachwuchs kann derweil hier die Zeit überbrücken



Im CORN gibt es ein spezielles Angebot für die so genannten Lückekinder der fünften und sechsten Klasse. Zu groß für den Hort, aber zu klein um allein Zuhause zu warten. Das wird gut angenommen, meint die stellvertretende Leiterin Stefanie Groß.