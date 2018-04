- Mittenwalde ist teuer

Berlin wird enger und teurer und weil das so ist erlebt das Umland gerade einen enormen Zuzug. Der sogenannte Speckgürtel boomt, und das führt zu Wachstumsschmerzen. In Mittenwalde (Dahme-Spreewald) würde man zwar gerne mehr wachsen - darf dies aber nicht, wie unser Reporter Dominik Lenz festgestellt hat.

Das Problem heißt aus ihrer Sicht Landesentwicklungsplan. Mit dem will die Landesregierung das Wachstum im Speckgürtel lenken. Und zwar entlang dem Siedlungsstern. Das heißt: Wer an einer Bahntrasse liegt, darf wachsen. Wer nicht, der nicht. Pech für Mittenwalde, das eben keine Bahnanbindung hat.

Maja Buße steht am Rand einer klassischen Einfamilienhaussiedlung aus den neunziger Jahren, die aber plötzlich an einer grünen Wiese aufhört, die Straße endet im Acker. Dieser Acker wurde ebenfalls in den neunziger Jahren als Bauland ausgewiesen, doch es fehlt die Erschließung und der Wille der Alt-Eigentümer, hier tatsächlich zu bauen oder zu verkaufen.