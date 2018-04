Wohnen in Berlin wird immer schwerer zu bezahlen, deswegen zieht es viele Menschen in die Gemeinden im Umland. Die wiederum bekommen durch den Zuzug steigende Probleme mit der Infrastruktur. Welche "Wachstumsschmerzen" das sind und wie sie behoben werden sollen, schauen wir uns in fünf Brandenburger Gemeinden rund um die Hauptstadt an.