Mo 09.04.2018 | 15:05

Wachstumsschmerzen im Berliner Umland - Borkwalde braucht mehr Züge

Bis vor kurzem noch galt: Berlin boomt und Brandenburg wird über kurz oder lang aussterben. Doch diese Prognosen scheinen überholt. Weil Wohnraum in der Hauptstadt immer knapper und teurer wird, drängen die Menschen ins Umland, den sogenannten Speckgürtel und darüber hinaus. Am Montag schauen wir deshalb nach Borkwalde, der kleine Ort in Potsdam Mittelmark ist statistisch gesehen die Gemeinde mit dem größten Wachstum in Brandenburg. Dominik Lenz sie besucht.