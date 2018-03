Bild: imago/Steinach

Mi 28.03.2018 | 06:45

- Eine furchtlose Sozialarbeiterin in Neukölln

In der Woche vor Ostern widmen wir uns dem Thema Mut und Zivilcourage - täglich stellen wir Ihnen Menschen vor, die sich in ihrem Bereich um Andere kümmern. Funda Peker etwa ist Sozialpädagogin mit schwieriger Klientel in Berlin-Neukölln. Marie Asmussen hat sich mit ihr getroffen und berichtet.



Bange machen gilt nicht bei Funda Peker. Nicht wenn sie in ihrem winzigen Kleinwagen auf der Karl-Marx-Straße von Männern in PS-Starken Angeberkarren bedrängt wird. Und auch nicht wenn in der U-Bahn jemand bedroht wird oder wenn sich dort türkisch- oder arabischstämmige Jugendliche Frauen gegenüber respektlos benehmen. Ihr Prinzip in solchen Situationen: dazwischen gehen, laut werden.