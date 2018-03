rbb/Sebastian Schöbel Bild: rbb/Sebastian Schöbel

Di 27.03.2018 | 06:10

- "Ein verstaubes, veraltetes Weltbild, das wir nicht teilen"

Für einen Modepreis nominiert werden und dann ablehnen? Kann man sich in der hart umgekämpften Nachwuchs-Designerwelt kaum vorstellen. Doch genau das haben Lisa Mann und ihre Freundin gemacht - aus gutem Grund.

Die Stars der Mode- und Designbranche brauchen sich über ihr Einkommen in der Regel keine Sorge zu machen. Doch für den Nachwuchs der Branche ist es ungleich schwerer, der Konkurrenzkampf ist hart. Die 30-jährige Lisa Mann aus Köln will es trotzdem versuchen: Sie hat an der UdK Modedesign studiert und lebt seit fast zehn Jahren in Berlin. Zurzeit arbeitet Lisa Mann gerade bei einem Filmprojekt und möchte schnell in der Modewelt Fuß fassen. Dafür muss sie ihre Arbeiten präsentieren – und zwar am besten bei prestigeträchtigen Wettbewerben mit Preisgeldern. "Wenn man Glück hat, bekommt gleich einen Job. Aber wenn man sich selbstständig machen will, ist man auf Preisgelder angewiesen."

Nominiert für den "Euro Fashion Award"

Viele solcher Wettbewerbe gibt es in Deutschland nicht, sagt Lisa Mann. Und oft sind die Preisgelder nicht gerade üppig. Um so mehr habe sie sich über die Nominierung für den "Euro Fashion Award" gefreut: 1.000 Euro Nominierungsprämie und die Chance, bis zu 25.000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Und zwar im berühmten Kaufhaus Görlitz, bekannt als prunkvolle Kulisse in Wes Andersons Film "The Grand Budapest Hotel". Auch ihre Studienfreundin von der UdK, Hagar Rieger, wurde nominiert. Das mögliche Preisgeld war eine große Chance für beide: "Ein sehr gutes Startkapital, um sich selbstständig zu machen - was in Hagars Fall auch gerade so ist. Und für mich: Studienkredit abbezahlen, schuldenlos ins Arbeitsleben starten."

"Ein verstaubte, veraltetes Weltbild"

Doch dann erfuhren Lisa Mann und Hagar Rieger mehr über Winfried Stöcker, den Stifter des "Euro Fashion Awards" und Eigentümer des Kaufhaus Görlitz. Stöcker war in der Vergangenheit mit kontroversen Aussagen aufgefallen: So werde die aktuelle Sexismus-Debatte vor allem von hässlichen Frauen bestimmt, zudem könnten sich Schauspielerinnen züchtiger kleiden, um Regisseure nicht in Versuchung zu führen. Türkischen Einwandereren – auch jenen, die für ihn arbeiten – sprach Stöcker das Recht ab, länger in Deutschland zu bleiben. Ausländern, vor allem Muslimen, warf er vor, die Deutschen verdrängen zu wollen und forderte "Gegenmaßnahmen". Nicht zuletzt hatte Stöcker seine alleinstehenden, deutschen Mitarbeiter aufgerufen, Pärchen zu bilden und viele Kinder zu zeugen, um "dem mutwillig herbeigeführten, sinnlosen Ansturm unberechtigter Asylanten etwas entgegensetzen können". "Ein verstaubte, veraltetes Weltbild, das wir nicht teilen", sagt Lisa Mann.

Ihre Entscheidung soll eine Debatte auslösen