Mo 26.03.2018 | 06:25

- Alexander Roloff: "Engel der Großstadt"

In einer schwierigen Situation über sich hinauswachsen, eine Entscheidung treffen, die nicht leicht ist, vielleicht sogar angsteinflößend: So die landläufige Bedeutung von Zivilcourage. Wir stellen in der Woche vor Ostern Menschen vor, die genau das gezeigt haben. So wie Alexander Roloff, der auf filmreife Weise einem Autofahrer das Leben gerettet hat. Sebastian Schöbel stellt ihn vor.

Alexander Roloff sitzt in einem Charlottenburger Café und nippt an einem Cappuccino. Er erinnert sich noch gut an den 3. Januar 2018. "Ich bin früher aufgestanden als sonst und dachte: Eh ich meine Frau und meine Kinder zu Hause nerve, fahre ich schon mal zur Arbeit." Er rollt mit dem üblichen Berufsverkehr über die Stadtautobahn Richtung Neukölln. "Es war dunkel und hat sehr, sehr stark geregnet." Plötzlich sieht er, wie ein paar Autos vor ihm ein Transporter auffällig langsam auf die linke Spur zieht und die Leitplanke berührt. Dann driftet der Wagen wieder nach rechts, auf die mittlere Spur... "Und dann bewegte er sich wieder auf die linke Spur der Autobahn und schlug ein zweites Mal an der Leitplanke an. Das war für mich das Zeichen, dass da etwas nicht stimmt."

Roloff wusste, was er tat

Für das, was er nun tut, wird Alexander Roloff später von der Berliner Feuerwehr als "Engel der Großstadt" geehrt - allerdings hätte es den 37-Jährigen auch umbringen können. "Ich musste zwei Autos vor mir überholen, habe mich neben den Transporter gesetzt, der wieder leicht nach rechts lenkte. Den Fahrer konnte ich nicht erkennen. Glücklicherweise lenkte er dann wieder nach links, da konnte ich mich vor ihn setzen. Dann musste ich nur noch die Geschwindigkeit anpassen, damit der Schlag nicht zu groß wird, wenn ich bremse. Als ich wusste, er hat 'angedockt', habe ich den Bremsvorgang eingeleitet und das Auto zum Stehen gebracht." Ein kontrollierter Auffahrunfall, auf regennasser Straße, mitten im Berufsverkehr. Um einen Transporter zu stoppen, der offenbar unkontrolliert über die Autobahn rast, von dem Roloff nicht weiß, wie er beladen ist. Völlig irre, mag man Alexander Roloff jetzt vorwerfen - doch er wusste, was er tat. "Ich bin 25 Jahre Autorennen gefahren, zuletzt Langstrecke, überall auf der Welt. Dadurch habe ich eventuell mehr Erfahrung im Auto als andere Leute." Nur das Roloff hier am Steuer seines ganz normalen Mercedes sitzt, nicht seinem letzten Rennwagen, einem 550 PS starken Mercedes AMG GT3 mit V-8-Motor, der ihn in unter vier Sekunden auf 100 km/h katapultiert.

Lob und Anerkennung für sein mutiges Eingreifen