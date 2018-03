imago/Christian Ditsch Bild: imago/Christian Ditsch

Fr 23.03.2018

- Eklatanter Personalmangel in der JVA Moabit

Zum Schluss dieser Woche werfen wir noch einen Blick auf die Situation in den Gefängnissen, am Beispiel der Justizvollzugsanstalt Moabit. Die wurde in den Jahren 1877 bis 81 als "Königliches Untersuchungsgefängnis" errichtet. Auch heute noch ist das Gebäude mit direktem Zugang zum Kriminalgericht in der Turmstraße ein Gefängnis für Untersuchungshäftlinge. Und es gibt - wie eigentlich in allen Haftanstalten in Berlin - zu wenig Justizvollzugsbeamte. rbb-Reporter Matthias Bartsch war in der JVA Moabit und hat sich ein Bild von den Zuständen dort gemacht.