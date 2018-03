Bild: imago

Di 13.03.2018 | 06:10

- Fahrraddiebstahl - was wird dagegen getan?

Ob Fahrrad oder E-Bike - das Radeln boomt in Deutschland. Heute werden die aktuellen Wirtschaftszahlen der Branche vorgestellt. Deshalb schauen wir uns das Thema genauer an - und blicken auf die Kehrseite des Booms: Viele, oft hochwertige Räder, locken auch Fahrraddiebe an. Bundesweit werden jedes Jahr mehr als 300.000 Fahrräder gestohlen, auch bei uns in der Region. Die gute Nachricht: In Berlin ging die Zahl der Diebstähle im vergangenen Jahr leicht zurück, auch in Brandenburg. Wolf Siebert berichtet.

Mehr zum Thema imago/Jürgen Ritter Di 13.03.2018 | 09:05 | Interviews Leihräder in Berlin: Problem oder Chance? Der Frühling ist im Anmarsch! Grund für viele, ihre Fahrräder wieder aus dem Keller zu holen und damit zu fahren. Doch wo kann man sie abstellen? Die Stadt ist schließlich voller Leihräder, auch auf vielen Fußgängerwegen werden sie zum Problem. Und trotzdem: Immer wieder tauchen neue Anbieter auf. "Die Sondernutzungsregeln werden angepasst", kündigt Holger Kirchner, Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Verkehr, im Inforadio an. Damit soll reguliert werden, wo in der Stadt Leihräder abgestellt werden dürfen.



Lara Eckstein hat ein altes Damenrad. Aber auch solche Räder werden in Deutschland gestohlen. Alle 90 Sekunden eines. Deshalb lässt die Pressesprecherin des ADFC – des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Deutschland – ihr Rad codieren. Der Code wird gut sichtbar in den Rahmen gefräst. "Eine Codierung schreckt auch Diebe ab, weil sie wissen: Wenn sie das später im Internet auf einer der bekannten Plattformen anbieten, und der Besitzer kann dann beweisen: Das ist mein Rad, und dann haben sie ein Problem", weiß Eckstein.

Jedes sechste geklaute Rad war nicht gesichert

Das bestätigt auch Kriminalhauptkomissar Oliver von Dobrowolski vom Präventionsteam der Berliner Polizei. Fahrradbesitzer sollten es den Dieben so schwer wie möglich machen, dazu gehöre auch ein hochwertiges stabiles Schloss. Denn ein Dieb kalkuliere maximal drei Minuten für das Knacken des Schlosses ein. Aber jedes sechste gestohlene Rad war überhaupt nicht gesichert. "Das ist kein victim bashing, aber es ist auch erwiesen, dass viele Leute das stiefmütterlich betrachten: die Sicherung der Fahrräder, gerade was Schlösser betrifft", betont der Komissar.

Personalmangel macht Verfolgung schwierig

Fahrraddiebstahl ist seit Jahren ein Massendelikt. Trotz sinkender Tendenz: immer noch rund 30.000 Fälle in Berlin im Jahr 2017. Und der Polizei wird vorgeworfen, das Delikt zu bagatellisieren, das sei eine Einladung für professionelle Diebe. Hauptkommissar von Dobrowolski sieht da vor allem ein Personalproblem: "Wir haben zu viel Arbeit und zu wenig Leute, die sich darum kümmern, und da muss man natürlich auch einfach priorisieren. Das jetzt Gewaltverbrechen schnell und effizient aufgeklärt werden müssen oder auch Diebstahlstaten, wo es um höherwertige Wertgegenstände wie Kraftfahrzeuge geht, das ist eigentlich klar." Bei der Polizei in Brandenburg hat man die Prioritäten punktuell anders gesetzt: Eine Sonderkommission "Pegasus“ ließ 2016 eine fast 50 köpfige polnische Bande hochgehen, die u.a. rund 550 Fahrräder gestohlen haben soll. Bei den Ermittlungen wurden Gespräche in Autos abgehört, Telefone überwacht und auch ein mit einem GPS-Sender präpariertes Fahrrad eingesetzt. Im Jahr 2018 denkt man nun auch in Berlin darüber nach, eine SoKo Rad einzusetzen.

Es fehlt an sicheren Abstellanlagen