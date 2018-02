rbb/Riccardo Wittig Bild: rbb/Riccardo Wittig

Di 13.02.2018 | 13:30

- Ambulante Pflege in der Uckermark

Rund 112.000 Menschen in Brandenburg sind auf Pflege angewiesen. Die meisten von ihnen werden in den eigenen vier Wänden versorgt. 75 Prozent aller Pflegebedürftigen sind das, in der Uckermark sogar noch mehr. Der Tag für die Mitarbeiterinnen der Ambulanten Pflege dort ist straff durchgetaktet, ihre Wege zu den Patienten sind meist lang. Ein Beitrag von rbb-Reporter Riccardo Wittig und Anton Stanislwaski über eine Pflegehelferin der Volkssolidarität im Gartzer Raum.