Greifen Sie im Supermarkt auch lieber zur Verpackung mit den Bioeiern? Und haben Sie sich auch schon gefragt, wie viel Bio tatsächlich in den Eiern vom Discounter steckt? Ute Barthel ist dieser Frage nachgegangen, denn sie hatte das gleiche Bild von den glücklichen Hühnern im Kopf wie so viele Verbraucher - und war nach ihrer Recherche reichlich desillusioniert.

Nach rbb-Recherchen stammen die meisten Brandenburger Bio-Eier aus der Massenproduktion. Ca. 90 Prozent der Legehennen leben in einer Stallanlage mit 30.000 Tieren und mehr. Doch wie passt das mit der EU-Bioverordnung zusammen ? In Deutschland haben die zuständigen Behörden die Vorgaben so aufgeweicht, dass diese Massentierhaltung rechtlich möglich sei, sagt Luise Molling: "Hier wurde einfach gesagt: ein Stall ist ein Stallabteil, darin dürfen 3000 Tiere leben. Das gilt eben nicht für ein ganzes Stallgebäuzde, sondern nur für ein Abteil. So lassen sich bis zu 50.000 Tiere in einem Gebäude halten."