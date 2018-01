- "Schlafzimmer" Berliner Tiergarten

Er hat klare Kante gezeigt: Auf Anordnung des grünen Bezirksbürgermeisters Stephan von Dassel mussten im vergangenen Oktober die Obdachlosen-Zeltlager im Tiergarten weichen. Die unmittelbaren Reaktionen waren unterschiedlich. Kritik aus den eigenen Reihen, Beifall aus der rechten Ecke, Aufatmen beim Grünflächenamt und Unverständnis bei den sozialen Einrichtungen. Juliane Gunser zieht Bilanz, was sich im Tiergarten verändert hat und was das für die Obdachlosen bedeutet.

Dort, wo sich einst Zelt an Zelt reihte, sind heute keine Obdachlosen mehr zu sehen. Nur noch ein paar Flaschen und Plastiktüten liegen in den Büschen neben dem Fußweg zwischen Bahnhof Zoo und Schleusenkrug. Die Initiative des Bezirksbürgermeisters hat scheinbar Wirkung gezeigt. Gut findet er die Aktion trotzdem nicht, sagt Sozialarbeiter Karsten Kull, der seit vielen Jahren mit Obdachlosen arbeitet. Man könne ein soziales Problem nicht ordnungsrechtlich lösen. "Und es wird auch immer nur eine Lösung auf Zeit sein. Irgendwann werden die Zelte wieder da sein, dann wird das eine Spirale sein", schätzt Kull.

Zeitpunkt der Räumung für Puhl schwer nachvollziehbar

Räumungen von Zeltlagern und provisorischen Schlafgelegenheiten im öffentlichen Raum gibt es immer wieder. Weil sie dort nicht erlaubt sind oder Anwohner sich gestört fühlen. Für Dieter Puhl, den Leiter der Bahnhofsmission am Zoo, ist es vor allem der Zeitpunkt der Räumung, den er nur schwer nachvollziehen kann. Denn zwei Tage nach der Räumung, am 1. November, wurden die Notübernachtung geöffnet, in die sich die Obdachlosen zurückziehen hätten können. "Das empfand ich als böse", sagt Puhl.

Für sein hartes Durchgreifen musste Mittes Bürgermeister Stephan von Dassel von allen Seiten viel Kritik einstecken. Doch für ihn war es wichtig, ein klares Zeichen zu setzen. Nicht nur, um die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter des Grünflächenamtes zu verbessern. "Ich habe schon das Gefühl, dass es in einem gewissen Umfang eine Abschreckung gibt, auch wenn der Staat konsequent handelt. In dem Sinne, dass der Tiergarten sich nicht mehr zu eignen scheint als Zeltstadt."

Jährlich 500 Obdachlose mehr

Eins hat von Dassel auf jeden Fall geschafft: Das Thema Obdachlosigkeit wird wieder intensiver diskutiert. Die Sozialverbände gehen von vier- bis sechstausend Menschen aus, die derzeit in Berlin auf der Straße leben. Und der Leiter der Bahnhofsmission schätzt, dass jährlich noch etwa 500 dazukommen. Deswegen möchte Puhl, dass viel früher etwas getan wird. Er fordert eine Finanzierung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit: Krisendienste, sozialpsychiatrische Dienste und die Betreuung in den Wohnung müsse gestärkt werden.

Damit liegen der Leiter der Bahnhofsmission und der Bürgermeister von Mitte gar nicht so weit auseinander. Die Zeltlager räumen zu lassen sei auch für ihn nicht die Lösung, sondern vielmehr der Beginn einer überfälligen Debatte, so von Dassel: "Ich denke, es ist etwas in Bewegung geraten, jetzt ist es unsere Aufgabe, dem Taten folgen zu lassen."

Erst einmal bietet zumindest die Kältehilfe wie jedes Jahr wieder Notübernachtungsplätze an. Die meisten jedoch schließen bereits Ende März.