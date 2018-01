imago/Marius Schwarz Bild: imago/Marius Schwarz

Fr 05.01.2018 | 06:45

- Neuer Tierschutzplan: Besuch in der Schweinemast

Brandenburg hat seit kurzem einen Landestierschutzplan. Der soll Frieden einkehren lassen in die aufgeheizte Diskussion seit dem erfolgreichen Volksbegehren gegen Massentierhaltung. Bislang allerdings ist der Plan nicht mehr als eine Sammlung von 131 Handlungsempfehlungen für mehr Tierwohl. Was davon tatsächlich verbindlich wird, muss jetzt die Politik festlegen und da sind weitere Diskussionen zu erwarten. Doch welche Rolle spielt der Verbraucher, der sich laut Umfragen zwar mehr Tierwohl wünscht, beim Kauf von teurem Bio-Fleisch aber eher zurückhaltend ist? Dominik Lenz hat in einem Betrieb nachgefragt, der in Zukunft zeigen möchte, wie es gehen könnte.