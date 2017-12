Winfried Rothermel/imago Bild: Winfried Rothermel/imago

Mi 06.12.2017 | 07:25

- Kleine Schritte...bei der Integration

Ein Jahr Rot-Rot-Grün - was hat die Koalition bisher geschafft? Damit beschäftigen wir uns diese Woche. Heute geht es um Integration - ein wichtiges Thema während der Koalitionsverhandlungen, auch weil damals noch viele Geflüchtete in Turnhallen und Notunterkünften lebten. Aber auch die Abschiebepolitik wollte die Koalition anders anpacken. Nina Amin hat sich angeguckt, wo R2G in Sachen Integration heute steht.