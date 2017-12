Bernd Friedel/imago Bild: Bernd Friedel/imago

Di 05.12.2017 | 07:25

- Kleine Schritte...beim Bau von Schulen

Der rot-rot-grüne Senat in Berlin ist seit rund einem Jahr im Amt. Wir ziehen eine Zwischenbilanz, was sich in dieser Zeit getan hat. Eines der zentralen Vorhaben der Koalition ist, neue Schulen zu bauen und die Schulgebäude zu sanieren. Dafür sollen innerhalb von 10 Jahren 5,5 Milliarden Euro investiert werden. Was hat der Senat beim Schulbau bisher erreicht? Kirsten Buchmann aus unserer landespolitischen Redaktion ist der Frage nachgegangen.