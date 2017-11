- Wie langsam mahlen die Behörden wirklich?

Dienstag, 21.11.17

Der Wohnungsbau in Berlin ist eines der wichtigsten Vorhaben des rot-rot-grünen Senats. Weil es aber erfahrungsgemäß gegen jeden Neubau Widerstand gibt, hat sich die Koalition vorgenommen, die Bevölkerung mehr und anders als früher zu fragen, was sie denn will. Kritiker aber warnen: Wenn die Bürger früher gefragt werden, kann gar nicht mehr gebaut werden oder nur sehr spät. Ist das so? Das wollten wir wissen und haben uns zwei Beispiele in Kreuzberg und Pankow angeschaut. Unsere landespolitische Korrespondentin Ute Schuhmacher war vor Ort.