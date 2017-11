DexLeChem Bild: DexLeChem

Do 23.11.2017 | 06:25

- Wo Frauen kämpfen müssen: Porträt Sonja Jost

Die #Metoo-Diskussion hat sich ausgeweitet: Es geht längst nicht mehr nur um sexuelle Belästigung sondern auch ganz allgemein um Machtmissbrauch. Inforadio schaut deshalb heute, wo Frauen überall kämpfen müssen. Zum Beispiel in der Wirtschaft. Anja Dobrodinsky hat mit einer Ingenieurin, Gründerin und Geschäftsführerin eines Berliner Chemie-Startups gesprochen.



Mit einem Chemiebaukasten fing alles an. Den sah Sonja Jost als vielleicht Zehnjährige in der Werbung und wollte ihn unbedingt haben. Wenig später lud sie die ganze Familie zur Chemie-Vorführung ins Kinderzimmer, erzählt sie. In der Schule blieb Chemie ihr Steckenpferd. Ein engagierter Lehrer habe Mädchen und Jungen gleichermaßen ermutigt, am Ball zu bleiben: "Stand grad mit einer Freundin, die auch sehr gut in Chemie war auf dem Gang, und zufällig kam unser alter Chemielehrer vorbei und hat uns dann angesprochen und meinte so: Naja hier, Ihr wart doch damals so gut, Ihr wählt doch bestimmt dann Chemie-LK, also Leistungskurs."

die reporterin Anja Dobrodinsky Wirtschaftsreporterin

Eigene Firma seit 2013

Sie ließ sich überreden. Nach der Schule studierte sie Wirtschaftsingenieurswissenschaften mit Schwerpunkt technische Chemie. Später machte sie Praktika in Industrieunternehmen. Inhaltlich habe ihr die Arbeit gut gefallen. Allerdings sei sie plötzlich nur noch von Männern umgeben gewesen. Auch ein Grund, warum sie 2013 mit einer Mitstreiterin und zwei männlichen Kollegen ein eigenes Unternehmen gründete, das Chemie-Startup DexLeChem. Die Firma entwickelt unter anderem chemische Verfahren, bei denen statt Öl als Lösungsmittel Wasser zum Einsatz kommt. Das sei billiger und umweltschonender. Trotzdem habe es lange gedauert, bis die etablierten Chemiekonzerne sich für die Ideen interessierten, sagt Jost. Sie und ihre Mitstreiter mussten viele Klinken putzen und wurden oft abgewiesen. Und zwar alle vier, egal ob Mann oder Frau. Einmal, bei Verhandlungen in Italien, seien sie und ihre Kollegin aber offen diskriminiert worden.

"Dann sind wir runtergefahren, und es war so ein absurdes Meeting, wo uns die Gegenseite also praktisch ausgelacht hat, ja, so im Sinne von: Wie, Ihr wollt was verstehen von der Produktion?"

Seit 2017 profitabel

Aus dem Geschäft wurde nichts. Sonja Josts Unternehmen DexLeChem hatte trotzdem Erfolg. Seit Anfang des Jahres arbeitet die Firma profitabel. Wer Frauen diskriminiere, wie die italienische Firma, schneide sich ins eigene Fleisch, sagt Jost: "Am Ende stehen wir alle international im Wettbewerb, und wenn man tatsächlich denkt, sich erlauben zu können, so vorzugehen und sich damit bestimmte Innovationspools zu versagen, dann bin ich mal gespannt, wie lange das Ganze noch gut gehen wird."