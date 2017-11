Bild: Melanie Horgas

Do 23.11.2017 | 09:10

- "Wo Frauen noch kämpfen müssen": die Handwerkerin

In Sachen Gleichberechtigung läuft es zwischen Frauen und Männern noch längst nicht überall auf Augenhöhe. Anlass für uns, im Inforadio heute die Frage zu stellen: "Wo Frauen noch kämpfen müssen". Im Berufsleben zum Beispiel gibt es nach wie vor zahlreiche Männerdomänen. In vielen klassischen Bau-Handwerksberufen etwa sind Frauen weiterhin die Aussnahme. Inforadio-Reporterin Annette Miersch hat eine solche Ausnahme-Handwerkerin in Berlin auf der Baustelle besucht.



Eine alte Villa in Zehlendorf bekommt drei neue Bäder: Für Trockenbau, Estrich und Fliesen ist Fliesenlegermeisterin Melanie Horgas verantwortlich. Sie war die erste Frau, die sich in Berlin den Fliesenleger-Meistertitel erkämpfte. Inzwischen hat sie eine Firma aufgebaut. - Gegen die vor allem männliche Konkurrenz könne sie gut bestehen, erzählt Melanie Horgas: "Dieses Frauen-Männer-Ding merke ich heutzutage gar nicht mehr. Ich fühle mich akzeptiert wie ich die Firma führe. Da spielt es keine Rolle, ob ich Mann oder Frau bin, sondern die Firma muss gut geführt sein. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun".



die reporterin Annette Miersch Reporterin

Heute - nach 23 Jahren im Beruf - ist sich die Berlinerin ihrer Sache sicher. Doch das war nicht immer so. Ihre Lehre war die Hölle, berichtete sie. Diskriminierung und Sexismus am Arbeitsplatz die Regel: "Am Anfang waren es noch zwei, drei Mädels, die haben aber aufgegeben weil es so schrecklich war. Muss man einfach mal so sagen".



Fiese Sprüche in der Lehre

Die Lehrmeister und fast alle Lehrlinge sparten nicht mit fiesen Sprüchen, erinnert sich die heute 38-jährige, und lacht den Kummer von damals weg. Eine schlimme Zeit war das für die junge Frau, ein täglicher Spießrutenlauf: "so ein Spruch wie - ich würde einem Mann den Arbeitsplatz wegnehmen der seine Familie ernähren muss - das hat mich einfach stark getroffen. Es ist doch genug Arbeit da. Warum kann ich als Frau das nicht machen? Das hab ich nicht verstanden. Ich hab es gern gemacht und wollte nicht ins Büro."



Man kann schon viel bewegen

Melanie stand kurz davor, ihren Taumberuf aufzugeben. Doch dann beschloss sie, sich durchzubeißen und Meisterin mit eigenem Betrieb zu werden. Ihr war klar: Mit dem Titel würde sie den Sprücheklopfern ein für alle Mal den Mund stopfen. - 2006 war es soweit: mit der moralischen und finanziellen Hilfe ihrer Familie hatte es Melanie Horgas geschafft. - Sie meint: Seit dem habe sich viel verbessert - zwischen Männern und Frauen auf dem Bau: "Ich weiß von anderen vielen Gewerken, Malerinnen, die ja wirklich schon fast normal sind, da gibt es gar keine Schwierigkeiten. Auch in der Handwerkskammer gibt es immer irgendwas mit Frauenthemen, die uns voranbringen, uns zusammenhalten. Da kann man schon viel bewegen."